التموين تدرس طرح عيش حر بالمخابز البلدية لغير حاملى البطاقات التموينية قريبا

كتب مدحت وهبة

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز البلدي لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفه والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر " السياحى " فى الاسواق ، ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل هذه المنظومة قريبا حيث يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدى بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى لغير المقيدين فى منظومة الدعم .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش للرغيف كما تسعى الوزارة ايضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة واقل من الخبر السياحى فى اطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر ان تعلن وزارة التموين عن تفاصيل امكانية حصول المواطنين من غير حاملى البطاقات التموينية على الخبز البلدى قريبا .

وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد اكد أن الشعبة تقدمت باقتراح لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بشأن السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح أيضا خبز "حر" بالتكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف، وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة المقترح ومن المقرر، أن يتم التطبيق قريبا.

وأضاف عبد الله غراب لـ"اليوم السابع" أنه في حالة التطبيق سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار مختلفة يستطيع المواطن شرائها من الأماكن التى ستحددها وزارة التموين وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية ،بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" بمنطقة فيصل حيث تشارك 11 شركة تابعة لوزارة التموين داخل المعرض ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة ،ويتم طرح السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيه للكيلو و مكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها ،وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيه وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 الى 35 جنيه وزيت خليط عبوة 1 لتر من 47 الى 49 جنيها و عبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيه واورك مجمدة بسعر من 60 الى 65 جنيه، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة .