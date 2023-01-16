الاستماع لشهود عيان لكشف ملابسات مصرع 3 أشقاء صدمتهم سيارة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات حادث مصرع 3 أشقاء، وإصابة رابعهم أعلى الطريق الدائري بالهرم، وذكروا أن سيارة نقل محملة بالطوب، اصطدمت بالضحايا أثناء توقفهم أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، بينما نجا أخر من الموت، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفحص رجال المباحث السيارة المتسببة في الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق، وقررت التصريح بدفن جثث الضحايا، والاستماع لأقوال المصاب.

صدمت سيارة نقل 4 أشقاء أعلى الطريق الدائري في الهرم، مما أدى إلى مصرع 3 منهم، وإصابة آخر، وتحرر المحضر اللازم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في الهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بـ 4 أشقاء، أثناء توقفهم أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، وإصابة الأخر.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق أثناء ظهور الشبورة الكثيفة، وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة.

ومن تلك التعليمات:

- أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.