استقرار أسعار الدواجن والكيلو فى الأسواق يتراوح ما بين 60 و62 جنيها

شهدت أسعار الدواجن استقرارا فى التعاملات اليوم الإثنين، وسجل كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 60 و62 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 55 جنيهًا، سعر الساسو 63 جنيهًا، والكتكوت الساسو 7.25 إلى 7.50 جنيه وأمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 9.25 إلى 9.50 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 81 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 91 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 84 جنيها للكرتونة.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، موعد انخفاض سعر الدواجن فى الأسواق خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف للمزارع بصورة ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن دورات إنتاج الدواجن الجديدة ستظهر آثارها على الأسواق خلال نصف فبراير المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن دورة إنتاج الدواجن تترواح ما بين 38 و45 يوما وظهور الإنتاج الجديد سيكون خلال شهر تقريبا أى خلال منتصف فبراير 2023، لافتاً إلى أن تحرك الأسعار نتيجة استمرار الطلب على الدواجن وحدوث بعض التراجع فى المعروض.