إصابة 10 عاملات فى حادث انقلاب تروسيكل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 عمال بمصنع للألبان ، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة ابني بيتك بقرية بني سليمان بمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بحادث انقلاب تروسيكل بمنطقة ابني بيتك ببني سليمان شرق النيل، ووجود عدد من الإصابات .

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من "ايه . م . ف" 17 سنة، مصابة كدمات وسحجات، و" ايه . ص . ر" 17 سنة، مصابة سحجات وكدمات، و" منه . ر . ب" 16 سنة، مصابة سحجات، و" سهام. ص . م " 17سنة، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و" شروق . ص . ج " 16 سنة، مصابة جروح وسحجات و" جهاد . ش . ع " 14 سنة، مصابة جروح وسحجات، و" عمر. م . ع " 27 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، و" رحاب . ع . ح " 15 سنة، مصابة كسر بالساق الأيمن، و" زينب . م . ف " 35 سنة، مصابة جروح وسحجات، و " شروق . س . م " 16 سنة، مصابة جروح وسحجات، وجاري تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.