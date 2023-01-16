أسعار السكر والزيت والأرز والسلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" بفيصل

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ب معرض "أهلا رمضان " بمنطقة فيصل حيث تشارك 11 شركة تابعة لوزارة التموين داخل المعرض ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة .

ويتم طرح السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو و مكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها، وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها وزيت خليط عبوة 1 لتر من 47 الى 49 جنيها وعبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مساء اليوم الأحد ، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.