116 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الموبايلات خلال شهر واحد

كتب مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من الموبايلات تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 539 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، انخفاضا من 116 مليونا و685 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمة نحو 116 مليونا و146 ألف دولار.

وتواصل واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضى وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.

وفى شهر سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 326 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 114 مليون و483 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 114 مليون و157 ألف دولار.