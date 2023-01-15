114 مليون جنيه قروض من تنمية المشروعات الصغيرة بالشرقية لتمويل 3829 مشروعا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 114 مليونا و15 ألفا و227 جنيها، في الفترة من 1 / 9 / 2022 حتى 30 / 11 / 2022 م لتمويل 3829 مشروعا ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 6477 فرصة عمل حقيقية للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 17 مليونا و262 ألفا و777 جنيها (إقراض مباشر) لتمويل 67 مشروعا وتوفير 239 فرصة عمل، كما تم تقديم 78 مليونا و353 ألفا و714 جنيها (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 3375 مشروعاً، وتوفير 5983 فرصة عمل، و تقديم 18 مليونا و398 ألفا و736 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 387 مشروعا، وتوفير 254 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها ، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي أنه تم إصدار 158 رخصة نهائية و 193 رخصة مؤقتة وإستخراج 463 شهادة تصنيف للمشروع و106 سجل تجاري و 87 بطاقة ضريبية و125 تأمينات ، بالإضافة إلى عقد 9 ندوات للتعريف بدور الجهاز ومايقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.