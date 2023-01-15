وصول 20 طبيبا جامعيا لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت، 20 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى.

وأعلنت المستشفى فى بيان، بأسماء الأطباء القادمون وفق بروتوكول مستشفي بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة) من 14 / 1 / 2023 حتى 20 / 1 / 2023

وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة، يتم بموجبة أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد التخصصى .

واوضح البيان ان ال20 طبيب يغطون كافة التخصصات المطلوبة، وهى تخدير جراحة عظام وجهاز هضمى و أشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير .

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى، ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة أطباء جامعيين اسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

وسبق اعلنت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، يتم فتح العيادات الخارجية بمستشفى بئر العبد التخصصي، للعمل فى الفترة المسائية من الساعة 4.30 مساءا إلى الساعة 6.30 مساء.

وسبق وشهدت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء إجراء جراحة دقيقة و معقدة بمفصل الكاحل لمريضة تعانى من كسر مهمل بمفصل الكاحل لمدة أربعة أشهر فى وضع غير مردود حيث تم عمل رد مفتوح وإصلاح للأربطة و تثبيت الكسر بواسطة شرائح و مسامير و خطاف جراحة و خيوط شديدة الصلابة .





