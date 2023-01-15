وزير داخلية النمسا: اعتقال 52 شخصا من نشطاء المناخ بسبب التخريب وتعطيل الطرق

فاطمة شوقى

أعلن وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اعتقال 52 من المتظاهرين من نشطاء المناخ بسبب إغلاق الطرق وانحرافهم نحو أعمال تخريبية في المرافق العامة.

وقال كارنر، إنه "تم تحرير 200 محضر لتجاوزات قام بها نشطاء المناخ على مدار الأسبوع الماضي، حيث تسببوا في إغلاق الطرق وسد شرايين المرور الحيوية في العاصمة فيينا"، مشيرا إلى مشاركة قرابة 850 ضابط شرطة في الخدمة خلال العمليات الضرورية في هذه المظاهرات.

وأضاف أن الاحتجاج السلمي والديمقراطي مباح دون الإضرار بالأمن واستقرار المجتمع ودون تعطيل المصالح اليومية للمواطنين، محذرا أي شخص يعتقد أن بإمكانه وضع نفسه خارج نظام الدولة القانوني أن يتوقع عقوبات صارمة.

وتعرضت النمسا لتغيرات مناخية واضحة في الفترات الأخيرة حيث هددت درجات الحرارة المرتفعة أكثر من المعتاد الغطاء الجليدى لبحيرة ويسنسى، وهى واحدة من الأسطح الجليدية الطبيعية القليلة في النمسا التي نالت كفايتها من الثلوج هذا العام حتى تكون غطاء جليديا كافيا للتزحلق والتزلج.

يتحقق المسؤولون عن هذا السطح الجليدى من سمك الجليد وجودته كل صباح، فعوامل الطبيعة كالرياح أو الأمطار أو الثلوج يمكن أن تلحق أضرارا سريعة بطبقة الجليد الرقيقة نسبيا، وقد بلغ سمك الغطاء الجليدى هذا 50 سم في أعوام سابقة كانت أكثر برودة في مثل هذا الوقت من السنة.

فيما يخشى المسؤولين على وجه الخصوص من تأثر سمك الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لأنه اعتبارًا من 21 يناير، يزور الآلاف من الهولنديين كارينثيا للانضمام للدورة التدريبية البديلة المكونة من إحدى عشرة مدينة ومن المتوقع أن يحضر الحدث حوالي 6000 رياضي.