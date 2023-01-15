وزارة العدل: تنقية 17034 قانونا فى مصر إلى 682 قانونا ساريا (فيديو)

كتب إبراهيم قاسم

أتاحت وزارة العدل من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قاعدة التشريعات القومية فى مصر بعد تنقيتها، حيث بلغ إجمالى القوانين فى مصر 17034 وبعد تنقيتها تم إلغاء 3306 قانون و13046 استنفد الغرض منها، بينما تم الابقاء على 682 قانونا ساريا.

ويمكن للمواطنين والمهتمين بالشأن القضائى والقانونى الدخول على الموقع الإلكتروني https://moj.gov.eg:73/ الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة، والمُعدلة، وقد جرى حصرها، وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين.

وتم إتاحة استخدام القاعدة مجاناً لمدة أسبوع وذلك من خلال اسم المستخدم: demo وكلمة مرور: demo على أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقاً للإجراءات المحددة.