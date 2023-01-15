وقال بيكون في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "أعتقد أنه تهديد حقيقي يجب التعامل معه بجدية".

وأشار إلى أنه تم انتخاب الجمهوريين إلى حد كبير للسيطرة على الإنفاق المتهور، مضيفا أننا "من جانبنا علينا أن ندرك أننا لا يمكننا الحصول على كل ما نريده أيضًا، وأريد من جانبنا أن نتفاوض مع الديمقراطيين بحسن نية".



وكانت قد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" في وقت مبكر من الأسبوع الجاري لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.



وقالت يلين إنه من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير الجاري، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو المقبل.



وحذرت يلين من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها، ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.