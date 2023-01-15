مقتل جندى إسرائيلي جراء انفجار قنبلة فى قاعدة تدريب بالضفة الغربية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، وإصابة ثلاثة آخرين؛ إثر انفجار قنبلة يدوية في غرفتهم، في قاعدة تدريب، في وادي الأردن، بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن الجيش - في بيان -: إن "انفجارا كبيرا سُمع الليلة الماضية من غرفة سكن الجنود في القاعدة، ويعتقد أن الانفجار وقع جراء انفجار قنبلة يدوية كانت في حقيبة بالغرفة". وأشار الجيش إلى أن "القنبلة انفجرت جراء تحريكها أو صدمها".

وتم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى، أحدهم في حالة متوسطة، والاثنان الآخران إصاباتهما طفيفة. وتوصل تحقيق مبدئي أجراه الجيش إلى أن سبعة جنود كانوا في الغرفة وقت انفجار القنبلة اليدوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنديًا احتفظ بالقنبلة في حقيبته، ضد إجراءات الجيش بشأن التعامل مع الذخائر الحية.

ويتم توزيع الذخيرة الحية على الجنود من قبل ضباطهم أثناء التدريبات، والأوامر تنص على أنه حال العثور على ذخيرة حية غير منفجرة أثناء التدريب يجب تمييزها والإبلاغ عنها، ويجب أن تتوقف التدريبات حتى يتم إزالة الذخيرة وفقًا لذلك.

ويبحث التحقيق الآن متى ولماذا التقط الجندي القنبلة أثناء التدريب، وما إذا كان أي من الجنود في وحدته كان على علم بالقنبلة اليدوية.

وأضاف الجيش أن الجنود لا يزالون في حالة تدريبات نشطة وأن القنبلة لم تسلم للجندي قبل الحادث.