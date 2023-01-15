معلومات الوزراء يحتفى بالمشروعات التنموية فى سيناء بفيديو جراف "أرض الفيروز"

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جديدًا بعنوان "شمال سيناء.. أرض الفيروز" تحتفي بمشروعاتها التنموية".

سلَّط الفيديو الضوء على أبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة والجاري استكمالها على أرض شمال سيناء، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تابع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي آخر تطوراتها في جولة موسَّعة بالمحافظة، وارتبطت تلك المشروعات التنموية العملاقة بهدف إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على محاربة الإرهاب بالتنمية، ومن أبرز تلك المشروعات:

• مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، والذي يتم تنفيذه من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة أكثر من 535 فدانًا على الطريق الدولي العريش – رفح، بتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، ومنطقة خدمات شاملة، تتضمن: نقطتي شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترالًا، ومخبزًا، ومحلات تجارية، وسوقًا تجاريّة، ومدرسة تعليم أساسيّ، ومسجدًا، وحضانتين للأطفال.

• مشروع تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بالعريش‎‎، لترميم 105 عمارات، بإجمالي 2337 وحدة سكنية، تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أي كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

• مشروع محطة محولات كهرباء الشلاق بمدينة الشيخ زويد، لتزويد مدينتي الشيخ زويد ورفح، بإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، كما تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول، تضيف 600 ميجاوات للكهرباء. بالإضافة إلى محطة كهرباء رئيسة بحي المساعيد بطاقة تشغيل 700 ميجاوات، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن.

• تطوير جامعة العريش، والتي أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2016 بعد فصلها عن الجامعة الأم "جامعة قناة السويس"، بحجم استثمارات يتم تنفيذها بنحو 1.3 مليار جنيه، وبإجمالي عدد طلاب في وقتنا الحالي 7292 طالبًا وطالبة، تضم 11 كلية منها: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي، والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات.

• تطوير مستشفى العريش العام على 4 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى، تطوير مبنى الطوارئ، ومحطة طلمبات الحريق الرئيسة، ومحطة كهرباء. كما تم استحداث مبنى للغسيل الكلوي، يتضمن 85 ماكينة بالمرحلة الثانية، وتطوير الدور الثاني والثالث بمبنى الطوارئ، وإنشاء مبنى إداري بالمرحلة الثالثة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والحريق والتكييف للعيادات الخارجية، ومبيت الممرضات، ومبنى المعامل المشترك بالمرحلة الرابعة من المشروع.

• تطوير ميناء العريش البحري، ليصبح منفذًا مهمًا لتصدير المنتجات السيناوية، على الساحل الشمالي لمدينة العريش، والانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024؛ حيث تمت إضافة 540 فدانًا للميناء، ما يعادل 11 ضعف مساحته، وتعميق الغاطس بالميناء من 7م إلى 13م، وإنشاء رصيف بحري بطول 250م، وجارٍ استكمال وتنفيذ كل من: حاجز الأمواج الشرقي 500م، وحاجز الأمواج الغربي 1250م.