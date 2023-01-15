وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب النيبال الصديق في هذا المُصاب الأليم.

يذكرأن، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية في ضحايا حادثة تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط نيبال اليوم.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، تعاطف الأردن مع جمهورية نيبال في هذا الحادث الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ حزن وأسف المملكة العربية السعودية جراء حادث تحطم طائرة ركاب مدنية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، مما أسفر عن وفاة عدد كبير من ركابها.

كما تتقدم الوزارة بأحر تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب النيبال الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.