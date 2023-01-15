مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بدمياط.. صور

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحدث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة، فيما حررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة والتحفظ على المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكشف مصدر مطلع بمديرية الصحة بدمياط، أن شخصين قد لقيا مصرعهما في الحال جراء الحادث، بينما لقي الثالث مصرعه داخل المستشفى أثناء تلقي العلاج متأثرا بإصابته، فيما يخضع آخرون للعلاج.

وروى شهود عيان أن الحادث جاء نتيجة قيام مجموعة من الشباب يقودون دراجة نارية بتجاوز السرعة المقررة، فيما قام قائد التوك توك بالسير عكس الاتجاه مما تسبب في وقوع الحادث.

وجاءت أثناء ضحايا حادث دمياط كما يلي: "محمد ن، ابراهيم م، إبراهيم ص" فيما جاءت أسماء المصابين على النحو التالي "حسن ع، حمدى ع، أمين أ" وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

كما تمكنت قوات الأمن أيضا من إعادة الحركة المرورية مجددا لموقع الحادث عقب توقفها لمدة اقتربت من نصف ساعة نتيجة وقوع الحادث.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أصدرت تعليمات مشددة بشأن تكثيف الحملات المرورية بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة لضبط حركة السير، فضلا عن تكثيف حملات ضبط مخالفات المركبات خاصة الدراجات النارية دون لوحات معدنية ومصادرة مركبات التوك توك غير المرخصة، وذلك لضبط الحركة المرورية ومواجهة ظاهرة حوادث الطرق داخل المحافظة.