مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بدائرى الرماية

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بعدما صدمتهم سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة الرماية، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق الدائرى بمنطقة الرماية؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر والمتوفى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثث إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.