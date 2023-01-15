مصرع مزارع غرقاً لاختلال توازنه وسقوطه فى مجرى مائى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى مزارع مصرعه غرقاً لاختلال توازنه وسقوطه في مجرى مائي متاخم لأرضه الزراعية، بإحدى قرى مركز كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول «ف.ي.ز»38 سنة، مزارع، ويقيم قرية صندلا، متوفى، نتيجة تعرضه للغرق.

كشفت التحريات الأولية، بأنه أثناء قيام المتوفى بالعمل بأرضه الزراعية الكائنة بذات القرية محل سكنه، اختل توازنه، وسقط بمجرى مائي متاخم للأرض المشار إليها، ما أدى إلى وفاته غرقاً.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2023/298 إداري مركز كفر الشيخ.