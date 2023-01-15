محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية ويستعرض الخطة الاستثمارية

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده، اليوم الاحد، بديوان عام المحافظة، بحضور وكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، المشروعات الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تشهدها المحافظة بالقرى والمدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكلاء الوزارة ورؤساء المدن متابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، في قطاعات الصحة، من إنشاء مستشفيات وتطوير عدد آخر ببيلا والرياض وكفر الشيخ، وبدء تشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس، ومركز الأورام بمدينة كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد عدد من المدارس، وأعمال الصرف الصحي بعدد من القرى، وسرعة الانتهاء من أعمال التمهيد والرصف حسب الخطة الموضوعة، وإنشاء محاور جديدة وإنشاء كباري، إضافة لأعمال تطوير مراكز الشباب، وانشاء ملاعب نجيلية.

كما اطلع محافظ كفر الشيخ على نسبة التنفيذ في المشروعات الجارية بـ 12 قطاع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، موجها رؤساء المدن ووكلاء الوزارات بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال.