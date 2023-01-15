محافظ بني سويف: التحقيق بسبب التقصير فى العمل داخل مجالس القرى والوحدات الصحية

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، وشملت عدد من القرى بمركز إهناسيا والفشن، بجانب معاودة المرور على المركز الطبى شرق النيل، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة فى قطاع الصحة والحالة العامة للإشغالات والنظافة وغيرها، وذلك تحت إشراف :أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة ومشاركة أعضاء اللجان ( نصر أبو سيف، هانى جرجس، محمد رمضان، طه سلامة، سعيد فاروق).

تضمن التقرير، الإشارة إلى مجموعة الملاحظات التى رصدها أعضاء لجان المتابعة خلال المرور الميدانى على المركز الطبى شرق النيل للوقوف على تلافى الملاحظات التى سبق رصدها خلال الزيارة السابقة للمركز، ومتابعة مدى الانضباط وتوافر الخدمات، إذ تبين وجود بعض حالات غياب وترك عمل بدون سند قانونى، ونقص فى بعض المستلزمات الطبية وبالمرور على عيادة تنظيم الأسرة تبين الاحتياج إلى بعض مستلزمات مكافحة العدوى.

فيما تم رصد غياب بعض العاملين، وحالات ترك عمل بدون سند قانونى أثناء المرور على الوحدة المحلية بتلت–مركز الفشن-، بالإضافة إلى ترك سجل الحضور مفتوحا حتى بعد المواعيد الرسمية للحضور، كما تلاحظ احتياج بعض معدات الحملة الميكانيكية للصيانة، وعدم توزيع طفايات الحريق على كامل المبنى، بجانب وجود إشغالات للطريق العام بشوارع القرية، وتجمعات محدودة ومتفرقة للقمامة فى عدد من الأماكن بالقرية.

وخلال المرور على الوحدة المحلية لقرية العواونة –مركز إهناسيا- تبين وجود تراكمات للقمامة على طريق العواونة/ البدينى، ووجود إشغالات بطول شارع الوحدة المحلية عبارة عن تاندات محال تجارية وورش حرفية ومقاهى مخالفة، وكذلك ألعاب وملاهى أطفال على الترعة المغطاة ومشون بلوك على طريق العواونة/ البدينى بجانب وجود بعض حالات غياب وعدم نهو كافة ملفات التصالح.

من جهته وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة "بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها بالمركز الطبى، والتحقيق مع القائمين (بخط سير) للتأكد من مدى جدية خطوط السير، مع سرعة توفير مستلزمات مكافحة العدوى، ومستلزمات الاستقبال، وتكثيف المرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.

كما كلف المحافظ مسئولى الوحدات المحلية بأهناسيا والفشن بتلافى الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير، مع تكثيف المرور الدورى على الشوارع بدائرة قرى المراكز، وتكليف مسئولى الإشغالات والبيئة بالمرور الدورى على شوارع القرى واتخاذ اللازم حيال المخالفين،، وكذا التحقيق مع مسئول الحضور والانصراف بقرية تلت لترك السجل مفتوحا بعد انتهاء الموعد المقرر للتوقيع، مع مراجعة نموذج خطة السلامة والصحة المهنية بوحدة تلت.