كيف يمكنك الاستمتاع برحلة شتوية فى محمية وادى دجلة؟.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

السهر بالأجواء الشتوية، من اجمل مايمكن أن يستمتع به هواة الرحلات والسفارى، فكل تفصيلة مهما كانت صغيرة، تبعث حالة من الجمال والانسجام مع الطبيعة، وخاصة فى ظل التسهيلات التى تسعى إليها وزارة البيئة من أجل تنشيط السياحة البيئية، وإقامة بعض الأنشطة الاقتصادية فى محيط الصحراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى، محمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ومحمية وادى دجلة بقلب المعادى.

هناك بكل محمية معرض دائم لمنتجات السكان المحليين للمحميات الطبيعية علي مستوي مصر، تضمن المشغولات اليدوية البدوية عطارة وأعشاب ومأكولات ومشروبات طبيعية، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وندوات عن مهارات العيش في الصحراء.

وضعت البيئة مجموعة من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية، سواء للأفراد أو الكيانات، وحددت أيضا عدد من المستندات المطلوبة والاشتراطات لتنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، بما لا يضر بطبيعة كل محمية.

وأكدت وزارة البيئة، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية، داخل نطاق المحميات مثل السياحة أو الزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول.

وحددت البيئة المستندات المطلوبة والدورة المستندية التى تبدأ من تقديم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعمل خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب، موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، مع الحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ثم يقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب، من اجل استبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه.

تم يتم فحص الطلب المقدم ، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994، والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة، بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية، ثم يتم دراسة الأنشطة (أول مرة - تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع. وإبداء الرأى البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.

وبعد ذلك يقوم قطاع حماية الطبيعة، بمخاطبة صندوق حماية البيئة، لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية، لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

بعد حصولك على كل الموافقات المطلوبة يمكنك إعداد رحلات السفاري والشواء والتخييم وسط الطبيعة والاستمتاع بمشاهدة النجوم وسط أجواء الصحراء .