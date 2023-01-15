قناة "بي إف إم"الفرنسية: فرنسى ورعايا أجانب آخرين بين ركاب طائرة نيبال المنكوبة

وقالت القناة إن الرعايا الأجانب الآخرين هم خمسة من الهند وأربعة من روسيا ومواطن من كل من ايرلندا واستراليا والارجنتين واثنين من كوريا الجنوبية ونقلت عن مسئول محلي لم يفصح عن هويته أنه تم انتشال 40 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة المنكوبة لكن كان هناك عدد قليل من الناجين .

وكان المتحدث باسم خطوط طيران ياتي الجوية في نيبال سودارشان بارتاولا قد اعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا.. موضحا أن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية "كاتمندو" ومتجهة إلى مدينة "بوكارا" وعلى متنها 68 راكبا وطاقم ضيافة مكون من 4 أشخاص، عندما تحطمت بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولي .

يذكر أن مقطع للفيديو بثته وسائل الإعلام المحلية يظهر تصاعد دخان أسود كثيف من موقع التحطم، بينما يتجمع رجال الإنقاذ والحشود حول حطام الطائرة المنكوبة .