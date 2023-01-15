فريق مستشفى دمنهور ينجح فى استخراج سيخ حديدى من مجرى البول لشاب بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت مستشفى دمنهور العام التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالبحيرة، أغرب عملية جراحية، حيث نجح الفريق الطبى بالمستشفى من استخراج جسم معدنى "سيخ حديدى" من مجرى البول لأحد الشباب بعد قيامه بإدخاله داخل عضوه الذكرى بدعوى محاولة "تسليك" انسداد بولى بجسده.

وقالت إدارة مستشفى دمنهور فى بيان لها، إنه اثناء الكشف على مريض يبلغ من العمر 25 عام اتضح أنه قام بادخال جسم معدنى بمجرى البول، وبسؤاله عن سبب ذلك أفاد أنه كان يعانى من انسداد بولى فقام بمحاولة عمل تسليك عن طريق ادخال قطعة معدنيه بمجرى البول.

وأضاف البيان أنه على الفور تم تحضير المريض للعمليات الجراحية وتم استخراج الجسم الغريب بالمنظار وتم خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

قام باجراء العملية الجراحية لاستخراج الجسم الغريب من داخل مجرى البول للحالة المرضية الدكتورحافظ مناع استشارى المسالك والدكتور سامح نصار أخصائى المسالك والدكتور محمود شعبان نائب المسالك البولية، تحت إشراف دكتور حماده نصار رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى دمنهور. وأعرب الدكتور أسامه البلكى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى، عن شكره الجزيل لفريق العمل من الاطباء وطاقم التمريض اللذين قاموا باجراء هذه العملية الجراحية وانقاذ حياة الشاب المصاب .

وشددت مستشفى دمنهور خلال بيانها الاعلامى على الجهود التى تبذلها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نحو تطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها وتقديم خدمة تخصصية متميزة فى محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية .