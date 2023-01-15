غدا.. قطع المياه عن مدينة تلا وطوخ دلكه وميت أبو الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الإثنين، عن مدينة تلا وقريتى "طوخ دلكه - ميت أبو الكوم"، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الإثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.