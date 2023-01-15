ضبط 27 طن أرز شعير داخل مخازن دون ترخيص بحوزة مزارعين في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن، على أماكن تجميع الأرز لدى مزارعين لم يقوموا بتوريد الحصص المقررة عليهم، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأرز بمخازن بدون ترخيص لدى المزارعين

وتمكنت حملة التموين، من ضبط 27 طن أرز، بحوزة مزارعين بمراكز المحافظة، تم حجبها عن التوريد لبيعها فى السوق السوداء، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات بالمضارب المخصصة للتوريد تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.