ضبط المتهم بنشر فيديوهات منافية للآداب بالسوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة الجرائم التى يتم الترويج لها على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة التى يتم إرتكابها عبر مواقع الإنترنت المختلفة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تقوم ببث وإذاعة مقاطع فيديو منافية للآداب للمواطنين مقابل مبالغ مالية، يتم التحصل عليها عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية).. وعُثر بحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين أنه "محمل بالعديد من صور الفتيات والفيديوهات التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على أرباح مادية من المواطنين، فضلاً عن إنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.