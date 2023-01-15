صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها مواد البناء بنسبة 2.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%.

وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.53%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 18.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 22.4 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 15561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2786 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 19096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 6404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4274 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.