"شينخوا" الصينية تبرز مبادرات الحكومة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وذكرت (شينخوا) أنه بالتزامن مع الجهود الحكومية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية - في تصريحات لـ (شينخوا) أنه كان لابد من وجود آليات لدعم المواطن فتم افتتاح معارض "أهلا رمضان" هذا العام بشكل مبكر.

وأضاف عز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير افتتاح معارض أهلا رمضان بخصومات تتراوح من 25% إلى 30% على السلع الأساسية التي تهم المواطنين من خلال منافذ في كافة المحافظات من أجل مساعدة المواطن ليس فقط في شهر رمضان وإنما في المرحلة الانتقالية التي نمر بها حاليا، موضحا أن معارض "أهلا رمضان" لم تبدأ في القاهرة بعد حيث بدأنا بالمحافظات البعيدة أولا مثل أسوان والأقصر والبحر الأحمر وبعض مناطق الدلتا من أجل تجريب سلاسل الإمداد.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه اعتبارا من اليوم ستكون معارض أهلا رمضان في كل المحافظات وسيكون في كل محافظة أكثر من منفذ ونستهدف افتتاح 200 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا توافر السلع في المعارض بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق وبنفس الجودة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصنعين والمستوردين على أن يتم بيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30 %، وأن هذه المعارض تُنفذ بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن وتخفيف العبء عنه.