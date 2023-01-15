شيخ مشايخ الطرق الصوفية يصدر قرارا بإنشاء ثلاث قطاعات جديدة و 15 لجنة نوعية

أصدر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عدة قرارات منذ قليل وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 سنة 1976 الخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية وما عرضه الأمين العام المشيخة بتعديل تشكيل اللجان جاء فى القرار مايلى :

إنشاء ثلاث قطاعات جديدة قطاع شئون الدعوة برئاسة الدكتور على جمعة محمد شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب قطاع الشئون الصوفية برئاسة الدكتور محمود احمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وقطاع وكلاء المشيخة برئاسة أحمد محمد الصباحى.

وأضاف بيان للمشيخة العامة أن القرار تضمن أيضا إنشاء 15 لجنة نوعية اللجنة الدينية والعلمية برئاسة الدكتور احمد عمر هاشم عضو لجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

لجنة الاحتفالات والمواليد برئاسة الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى شيخ الطريقة العزازية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة المالية برئاسة احمد الصاوى شيخ الصاوية الخلوتية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة الفنية برئاسة المهندس مصطفى ابو الفتوح القاوقجى شيخ الطريقة القاوقجية ولجنة الأضرحة برئاسة الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولجنة المتابعة برئاسة الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولجنة المناطق الحدودية الصعيد برئاسة الشيخ زين العابدين احمد رضوان ولجنة القيم برئاسة المستشار السيد محمد ابو الاسرار الحصافى شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية ولجنة الإعلام برئاسة الشيخ رامى الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية ولجنة المجلة برئاسة الشيخ مسعود عبد السلام حجازى واللجنة الاجتماعية برئاسة الشيخ الحسين حامد سلامة الراضى شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية ولجنة العلاقات العامة برئاسة الشيخ سامح عبد الخالق ثروت المرزوقى الطريقة المدنية الشاذلية ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله المحجوب الميرغنى ولجنة تنمية الموارد المالية الشيخ محمود السيد فتح الله محمد ابو على شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية كما تم تعيين أحد المستشارين بمجلس الدولة رئيسا للشئون القانونية.

واختتم بيان المشيخة أن قطاع شئون الدعوة يتبعه اللجان الآتية اللجنة الدينية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإعلام ولجنة المجلة ولجنة المناطق الحدودية والصعيد ولجنة تنمية الموارد ويتبع لجنة الشئون الصوفية لجنة الاحتفالات والموالد واللجنة المالية ولجنة الأضرحة واللجنة الفنية ولجنة القيم ولجنة الاجتماعية ولجنة العلاقات العامة.