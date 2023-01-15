اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ مشايخ الطرق الصوفية يصدر قرارا بإنشاء ثلاث قطاعات جديدة و 15 لجنة نوعية

الأحد، 15 يناير 2023 07:58 م
شيخ مشايخ الطرق الصوفية يصدر قرارا بإنشاء ثلاث قطاعات جديدة و 15 لجنة نوعية الدكتور عبد الهادى القصبى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عدة قرارات منذ قليل وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 سنة 1976 الخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية وما عرضه الأمين العام المشيخة بتعديل تشكيل اللجان جاء فى القرار مايلى

 

إنشاء ثلاث قطاعات جديدة قطاع شئون الدعوة برئاسة الدكتور على جمعة محمد شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب قطاع الشئون الصوفية برئاسة الدكتور محمود احمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وقطاع وكلاء المشيخة برئاسة أحمد محمد الصباحى

 

 وأضاف بيان للمشيخة العامة أن القرار تضمن أيضا إنشاء 15 لجنة نوعية اللجنة الدينية والعلمية برئاسة الدكتور احمد عمر هاشم عضو لجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق

 

لجنة الاحتفالات والمواليد برئاسة الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى شيخ الطريقة العزازية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة المالية برئاسة احمد الصاوى شيخ الصاوية الخلوتية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية واللجنة الفنية برئاسة المهندس مصطفى ابو الفتوح القاوقجى شيخ الطريقة القاوقجية ولجنة الأضرحة برئاسة الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولجنة المتابعة برئاسة الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولجنة المناطق الحدودية الصعيد برئاسة الشيخ زين العابدين احمد رضوان ولجنة القيم برئاسة المستشار السيد محمد ابو الاسرار الحصافى شيخ الطريقة الحصافية الشاذلية ولجنة الإعلام برئاسة الشيخ رامى الشهاوى شيخ الطريقة الشهاوية ولجنة المجلة برئاسة الشيخ مسعود عبد السلام حجازى واللجنة الاجتماعية برئاسة الشيخ الحسين حامد سلامة الراضى شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية ولجنة العلاقات العامة برئاسة الشيخ سامح عبد الخالق ثروت المرزوقى الطريقة المدنية الشاذلية ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله المحجوب الميرغنى ولجنة تنمية الموارد المالية الشيخ محمود السيد فتح الله محمد ابو على شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية كما تم تعيين أحد المستشارين بمجلس الدولة رئيسا للشئون القانونية.

 

واختتم بيان المشيخة أن قطاع شئون الدعوة يتبعه اللجان الآتية اللجنة الدينية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإعلام ولجنة المجلة ولجنة المناطق الحدودية والصعيد ولجنة تنمية الموارد ويتبع لجنة الشئون الصوفية لجنة الاحتفالات والموالد واللجنة المالية ولجنة الأضرحة واللجنة الفنية ولجنة القيم ولجنة الاجتماعية ولجنة العلاقات العامة.

 


الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصرفية

الاضرحة

الموالد

مشيخة الطرق الصوفية



الموضوعات المتعلقة

ذكرى ميلاد "الصوت الحنون" الشيخ محمود على البنا.. نذره والده للقرآن الكريم بعد وفاة 4 من أبنائه الذكور.. هدد صوفى أبو طالب بجمع المشايخ ليقرأوا عليه "عديّة يس" لتأخره فى مناقشة قانون نقابة القراء.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 04:00 ص

مساجد لها تاريخ.. مسجد "المعينى" بدمياط استقبل الصوفيين وصد هجمات الفرنجة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 04:00 ص

أخبار مصر.. الطرق الصوفية تعلن عودة احتفالات الموالد من جديد

الخميس، 01 ديسمبر 2022 01:50 م

الطرق الصوفية تعلن عودة احتفالات الموالد من جديد بشروط.. تعرف عليها

الخميس، 01 ديسمبر 2022 10:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة