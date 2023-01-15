شرم الشيخ تستضيف المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة بشرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المنتخب الإيطالى للمياه المفتوحة، وذلك لإقامة معسكر تدريبى خلال الفترة من 14/1 حتى 12 /2 /2023 بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ.

كان فى استقبال الفريق محمد فتحى توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحى محمود معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة الشباب والرياضة، والعلاقات العامة بالمحافظة، والعلاقات العامة بالمطار.

وأشار فتحى أن ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى اطار الترويج للمنشآت الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية فى جنوب سيناء خاصة فى ظل دفء المياه بجنوب سيناء واعتدال الطقس فى الوقت الذى تنتشر فيه الثلوج بمعظم دول أوروبا، ولوجود البنية التحتية والمنشآت الرياضية بشرم الشيخ بجنوب سيناء.

يشار إلى أن ذلك ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج ومنشآتها الرياضية من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى لإقامة مثل تلك الأحداث على أرض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.

مشيرا أن مصر لديها أنواع رياضات عديدة يسعى كل العالم إلى التمتع بها، وأن رؤية الوزارة فى مجال السياحة الرياضية هو دعم خطط الدولة فى مجال الترويج السياحى للأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى لأن السياحة الرياضية تعد إحدى الوسائل الهامة فى الترويج للمقصد السياحى خاصة أنها تملك محبين حول العالم.