سقوط متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بأسلوب انتحال الصفة.. تفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم محافظة القليوبية، بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واتفق معه على استبدال مبلغ مالى عملة "محلية" لعملة "أجنبية" وتقابل معه بأحد الميادين وبصحبته آخر واصطحباه داخل سيارة للتوجه لأحد المناطق بمحافظة القاهرة بدعوى تغيير المبلغ، وحال سيرهم بأحد الطرق بدائرة القسم استوقفتهم سيارة يستقلها شخصان انتحلا صفة رجال الشرطة واستوليا على المبلغ المالى حوزته وفرا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إاستقلالهم السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام السيارتين المضبوطتين بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط ( مبالغ مالية - 2 هاتف محمول حصيلة نشاطهم الأجرامى).

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (مبلغ مالى - 2340 قرص مخدر) لدى إحدى أقاربه "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان" بقصد الاتجار) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطالبتهم الشخصية، وباستدعاء المُبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.