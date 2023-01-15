اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 02:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى: نتطلع لزيادة السياح الصينيين الوافدة إلى مصر

الأحد، 15 يناير 2023 01:29 م
سامح شكرى: نتطلع لزيادة السياح الصينيين الوافدة إلى مصر سامح شكرى والوزير الصينى
كتب احمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد وزير الخارجية على أهمية السياحة التى لها دور كبير فى دعم الناتج الدخل المحلى وتتطلع للتعاون مع الصين فى هذا المجال وزيادة عدد السياح الصينيين، موضحا أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال الصين خلال خمسينيات القرن الماضي.

 

أشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى اهمية استمرار التواصل بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة وبين كافة المؤسسات لتعزيز الامن والسلم الدوليين، لافتا لاتفاق مصر بشكل كامل مع الصين لتحقيق السلم والاستقرار من خلال دورها فى مجلس الامن، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الصين على المستوى المتعدد على اساس المصلحة المشتركة

 

أوضح وزير الخارجية أن التعاون بين القاهرة وبكين قائم فى عدد من المحافل المختلفة، كاشفا عن تلقيه دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين خلال الفترة المقبلة.


وزير الخارجية

سامح شكري

وزير خارجيه الصين

العلاقات بين مصر والصين

زياره وزير خارجيه الصين لمصر

اخبار الصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة