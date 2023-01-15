روسيا: سنختبر الروبوت القتالى "ماركر" بمنطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

وقال روجوزين،عبر "تلجرام"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن"الروبوت القتالي Marker اختبر كنظام أمان لقاعدة فوستوشني الفضائية، ما يوفر التحكم في محيطها الأمني، أما الآن فسيكون هنالك العديد من روبوتات Marker في منطقة التماس بدونباس" .

وأشار إلى أن الروبوت Marker، يتمتع برؤية تقنية ونظام تحكم آلي، ويعمل بشكل مستقل في ظروف الحرب السيبرانية، والهجمات باستخدام موجات الراديو، ويؤدي مهامه القتالية بشكل مستقل، كما يستطيع تحديد أهداف العدو من مسافة 15 كم، وكذا تحديد أولوياته، بحيث يستهدف أهداف العدو في منطقة الهزيمة، بنيرانه الخاصة.

وأوضح أن فريق التفتيش ينظم اختبارات جديدة للروبوت Marker، وسيتم إعلان نتائجها لاحقا.

يذكر أن الروبوت الروسي "ماركر" عبارة عن مجمع تقني آلي بوزن نحو 3 أطنان، تم تصميمه بمشاركة صندوق البحوث المستقبلية الواعدة. ويمكن أن يزود الروبوت بأسلحة مختلفة، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي. ويتميز الروبوت بخفة الحركة الذاتية حيث يستطيع التعرف على الأهداف اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.