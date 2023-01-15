رابطة العالم الإسلامى توفر ماء زمزم لزوار متاحف السيرة النبوية

وقّع المتحف الدولى للسيرة النبوية الذى تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي- الشريك الاستراتيجى لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)- مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة الزمازمة؛ بهدف تعزيز التعاون فى خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الباعث الإيمانى للحاجّ والمعتمر والزائر، فى سياق متكامل يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

ومثّلَ المتحفَ فى التوقيع وكيل الاتصال المؤسسى فى رابطة العالم الإسلامي، الأستاذ عبدالوهاب الشهري، ومثّلَ الشركة العضو المنتدب لها الأستاذ حسن أبو الفرج.

ونوّه الشهري، فى هذه المناسبة، بهذا التعاون المهم مع إحدى أعرق الجهات العاملة فى خدمة ضيوف الرحمن، مع إرثٍ ضارب فى التاريخ الإسلامي، وفى كل تفاصيل رحلة الحجيج، مؤكِّداً اعتزازَ رابطة العالم الإسلامى بذلك، وحِرصها على التفاعل مع التطلعات السامية لرؤية السعودية 2030، فى الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وفق الهدى الشرعي، مع تطبيق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.

وزفّ وكيلُ الاتصال المؤسسى لرابطة العالم الإسلامي، البشرى إلى زوار متاحف السيرة النبوية الشريفة، إذ سيكتمل عِقْد رحلتهم الإيمانية فى أروقة متاحف السيرة "وكأنهم يعيشونها"، بالارتواء من ماء زمزم المبارك.

وتضمنَت المذكرة بنوداً عدّة، أبرزُها التعريف بما توفِّره المملكة العربية السعودية من سبل الراحة والرعاية للحجاج والمعتمرين والزوار؛ ليؤدّوا عباداتهم من المناسك وغيرها بكل يسر وأمان، وكذا التنويه بالجهود التى تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات وإثراء رحلة الحج والاعتمار لضيوف الرحمن.

كما تضمنَت المذكرة فى أبرز بنودها، التعاون فى تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ بتوزيع عبوات ماء زمزم للحجاج، فى سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إضافة إلى مجالات أخرى يتجلى فيها التعاون، وتتاح فيها فرصٌ للشراكة المستقبلية الأخرى.