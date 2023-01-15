دواوين الوزارات.. التعليم تتيح لطلاب ثانوي عام تسجيل استمارة دخول امتحانات 2023

كتب محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

التعليم: لن يتم ضم امتحانات الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج لنهاية العام

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى