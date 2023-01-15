اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 05:27 م
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دواوين الوزارات.. التعليم تتيح لطلاب ثانوي عام تسجيل استمارة دخول امتحانات 2023

الأحد، 15 يناير 2023 05:00 م
دواوين الوزارات.. التعليم تتيح لطلاب ثانوي عام تسجيل استمارة دخول امتحانات 2023 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

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