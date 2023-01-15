دواوين الوزارات.. التعليم تتيح لطلاب ثانوي عام تسجيل استمارة دخول امتحانات 2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني السبت المقبل
التعليم: لن يتم ضم امتحانات الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج لنهاية العام
التعليم تتيح لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2023
السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى
وظائف قضايا الدولة.. شروط وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2022
الصحة تكشف عن خدمات بمنشآت الرعاية الأولية.. يستفيد منها 80 مليون مصري
الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى "B" يحمى من العدوى مدى الحياة
الأوقاف تطلق مسابقة في حفظ القرآن لأبناء مطروح بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه
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