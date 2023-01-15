حياة كريمة بسوهاج.. تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 107 آلاف استهدفت 46 قرية

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج ، عن تقديم الخدمات الطبية إلى 107 آلاف مواطن من خلال 102 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 46 قرية هي الأكثر احتياجا لتلك الخدمات الصحية خلال عام 2022، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي من بين اهدافها التخفيف عن كاهل المواطن في المناطق الأكثر إحتياجا لتلك الخدمات، إذ تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انجاز أقرب الى الإعجاز للدولة المصرية نحو توفير حياه تليق بالمواطن المصري .

ومن جانبه أشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن القوافل شملت جميع التخصصات الهامة، مؤكدا أن جميع الخدمات بتلك القوافل مجاناً تماماً بداية من الكشف والفحوصات وعمل التحاليل والاشعات وحتى صرف الدواء للمواطن .

ومن جانبها أضافت الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية أن شهر سبتمبر هو الأعلى ترددا خلال العام الماضي حيث شهد إقبالا كبيراً من المواطنين الذين تجاوز عددهم 14 ألف و500 مواطن مواطن تلقوا الخدمات الطبية من خلال 11 قافلة جابت 9 قرى، موضحاً أن القافلة الواحدة تنفذ علي مدار يومين .

كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل، إن مديرية الصحة بسوهاج تسخر جميع امكانياتها لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع و المناطق الأكثر احتياجا، منوهة أنه يتم إطلاقه قافلتين أسبوعياً كل قافلة لمدة يومين وذلك وفق خطة القوافل الطبية المعلن عنها .