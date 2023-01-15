اليوم السابع
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حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بالإسماعيلية

الأحد، 15 يناير 2023 11:33 م
حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بالإسماعيلية الحملة التموينية المسائية بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية لضبط ومراقبة المحال التجارية ومخازن توزيع السلع الأساسية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من الأوزان، وتاريخ صلاحية المنتجات المقدمة للمستهلك، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.
 
واستهلت الحملة عملها بالمرور على أحد فروع سلاسل السوبر ماركت بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، للتأكد من توافر كافة المنتجات وبأسعار مناسبة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
 
وتم مصادرة طن أرز معبأ لعدم مطابقته المواصفات المنصوص عليها من وزارة التموين والتجارة الداخلية في فئته السعرية، تلا ذلك المرور على أحد الأسواق التجارية الكبرى بطريق الجيش بمنطقة الكورنيش الجديد بحي أول الإسماعيلية، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز. 
 
واختتمت الحملة عملها بالمرور على أحد المخازن الكبرى، الخاصة بتخزين وتوزيع الأرز والبقوليات والعلافة، بمنطقة أبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وأسعار تداولها وجودتها ومطابقة الفواتير بالكميات المتوفرة بالمخزن.
 
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية.

الحملة التموينية المسائية بالإسماعيلية (1)
الحملة التموينية المسائية بالإسماعيلية

الحملة التموينية المسائية بالإسماعيلية (2)
الحملة التموينية المسائية بالإسماعيلية (2)

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