جون كيرى يحدد الخطوط العريضة لمبادرة تعويض الكربون للدول النامية

رسالة أبو ظبى- شعبان هدية





حدد مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى، اليوم، الأحد، المبادئ الأساسية لخطة "عالية النزاهة" لتعويض الكربون تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تسريع تحول الطاقة لديها والخطوات التالية بما فى ذلك إنشاء مجموعة استشارية.

وقال كيرى خلال جلسات اليوم الثانى من منتدى الطاقة العالمي، التابع للمجلس الأطلسى، فى أبو ظبى، إن الهدف هو إبرام صفقات قابلة للتمويل لتسريع خفض الانبعاثات، مشددًا على أن إيتا ليست بديلاً عن مصادر تمويل أخرى وستكون محدودة بفترة زمنية.

وأضاف فى المؤتمر الذى يعقد ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبى للاستدامة، أنه يمكن أن يكون هناك ائتمان عالى النزاهة، وخاضع للمساءلة، وشفاف، وهذا سيساعد على أن طرح الدول الغنية بعض الأموال على الطاولة ، معترفًا بالانتقاد الواسع النطاق لخطط تعويض الكربون الطوعية.

تم تطوير مسرع انتقال الطاقة (ETA) ، الذى تم الإعلان عنه لأول مرة فى مؤتمر المناخ COP27 العام الماضى ، من قبل الولايات المتحدة بالتعاون مع صندوق بيزوس إيرث ومؤسسة روكفلر لتعبئة رأس المال الخاص.

مثل هذه المخططات ، التى تحصل فيها الشركات على أرصدة انبعاثات مقابل تحويل الأموال إلى البلدان الفقيرة التى تخفض إنتاجها من الكربون، غالبًا ما تكون مليئة بالاحتيال والعد المزدوج.

غرضان فقط للسماح بشراء ائتمان

قال كيرى "هناك غرضان فقط نسمح من أجلهما لأى شخص، أن يكون قادرًا على شراء ائتمان - أحدهما، إغلاق أو نقل منشأة الوقود الأحفورى الحالية التى توفر الطاقة، وغرضان ، للنشر الفعلى لمصادر الطاقة المتجددة التى ستحل محل الحالية مصادر قذرة.

وأوضح كيرى فى الجلسة التى شارك فيها كل من د.محمود محيى الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ ، ود.سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ للعام 2023 دبي، أن مبادئ ETA دعت أيضًا إلى اتباع نهج شامل وشامل على المدى القريب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا ودعم انتقال الطاقة على مستوى قطاع الطاقة.

تسريع تحول الطاقة ووصولها إلى الأسواق العالمية

وأكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية فى الإمارات العمل وفق منظور شامل يستهدف تعزيز التعاون الدولى والعمل المشترك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالميا فى مجال الطاقة، وتعزيز دورها كمزود مسؤول للطاقة المستدامة.

وقال، إن الإمارات حريصة على العمل مع شركائها لتسريع تحول الطاقة ووصولها إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر بعيداً عن المتغيرات الجيوسياسية، وإن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمى فى قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لا سيما الغاز المسال.

وأوضح، أن بلاده ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والعمل على تعزيز الشراكة مع جميع دول العالم لتحقيق نتائج ملموسة فى العمل المناخي.