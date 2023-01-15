اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 03:52 م
أكرم القصاص
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توقيع اتفاقيه بين أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة

الأحد، 15 يناير 2023 03:01 م
توقيع اتفاقيه بين أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة أكاديمية المعادي الدولية

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وقعت أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة اتفاقية قياس مستوى مهارة حيث يساعد هذا الاتفاق خريجي الاكاديميه علي الحصول على كارنيه مزاولة المهنه في مختلف المجالات.
 
وتأتي هذه الاتفاقيه في ايطار حرص الاكاديميه المستمر علي اتمام تعاقدات من شأنها مساعدة الطلاب علي العمل  بعد التخرج.
 
ويأتي هذا الخبر في ظل إقامة الأكاديمية الملتقي التوظيفي السنوي الذي تقيمه لطلابها وخريجيها.
 
 
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وقعت أكاديمية المعادي الدولية ووزارة القوى العاملة اتفاقية قياس مستوى مهارة حيث يساعد هذا الاتفاق خريجي الاكاديميه علي الحصول على كارنيه مزاولة المهنه في مختلف المجالات.
 
وتأتي هذه الاتفاقيه في ايطار حرص الاكاديميه المستمر علي اتمام تعاقدات من شأنها مساعدة الطلاب علي العمل  بعد التخرج.
 
ويأتي هذا الخبر في ظل إقامة الأكاديمية الملتقي التوظيفي السنوي الذي تقيمه لطلابها وخريجيها.

أكاديمية المعادي الدولية

القوى العاملة

أكاديمية المعادي



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