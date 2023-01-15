تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى لعقار يشكل خطورة داهمة بحى غرب المنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، بالتنسيق مع العميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، قرار الإخلاء الإدارى لعقار يمثل خطورة داهمة بنطاق حى غرب المنصورة.

حيث توجهت لجنه برئاسة الدكتورة منى المتبولى، نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور أحمد الجناينى عضو قانونى، وأحمد عبادة مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، وبحضور كول أمنى من قسم أول المنصورة للتأمين، أثناء تنفيذ قرار الإخلاء، وذلك على ضوء القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موضع العقار الكائن بمنطقة ميدان سندوب بشارع محمود شاهين، والعقار مكون من دور أرضى ودورين علويين، حيث تم تنفيذ قرار الأخلاء الكلى للعقار من الأشخاص والمنقولات، والتنبيه بسرعة تنفيذ القرار الهندسى الذى يقتضى بإزالة العقار حتى سطح الأرض لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالأخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين والممتلكات.