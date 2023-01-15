تموين الأقصر تعلن صرف سلع تموينية بنسبة 55% و31 مليون رغيف خبز و2445 طن دقيق

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهود مديرية التموين بالمحافظة على مدار الـ15 يوماً الماضية بشهر يناير الجارى، حيث تم صرف سلع تموينية بقيمة 32 مليون و31 مليون رغيف و2445 طن دقيق للمواطنين حتى الآن، وذلك بإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت جهود المديرية فى صرف سلع تموينية ومنحة الرئيس بمبلغ 32 مليون جنيه بنسبة 55% من الدعم المقرر للبطاقات التموينية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال عدد 479 بدال تمويني وعدد 179 مشروع جمعيتي، كما تم صرف عدد 31 مليون رغيف من خلال عدد 306 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 2445 طن دقيق بلدي مدعم من خلال عدد 506 مستودع دقيق للبطاقات التموينية دون أي مشاكل أو عوائق.

وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بكافة المواطنين ضرورة عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى صاحب أي نشاط تمويني مخبز أو بدال تمويني، وذلك منعاً للتلاعب بها وإستخدامها خطأ وإحداث تلف بها وإيقافها، وفي حالة رفض صاحب النشاط إعطاء البطاقة للمواطن سرعة وضرورة التوجه إلى مكتب التموين أو الإدارة التابع لها لإتخاذ اللازم ضده، وأيضاً في حالة وجود أي عوائق أو مشاكل في عملية صرف المقررات التموينية أو منحة الدعم الإستثنائي التوجه إلى مكتب التموين أو الإدارة التابع لها للمساعدة في الصرف وإزالة أي عوائق أو مشاكل تواجههم، واتخاذ اللازم ضد البدال التمويني الذي يمتنع عن صرف المقررات التموينية.



توافر السلع التموينية فى محافظة الأقصر



جانب من صرف الخبز للمواطنين بالأقصر



صرف 31 مليون رغيف خبز فى 15 يوم بالأقصر