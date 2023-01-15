تقديم الخدمات الطبية لـ1194 مواطنًا بقرية أم سن بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية أم سن، التابعة لمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع.

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لـ1194 مواطناً بالقرية، بـ 12 عيادة تشمل تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة"، وأجريت التحاليل المتعددة ل 208 مواطناُ، وإجراء 56 أشعة، وصرف الأدوية مجانا للمواطنين.

كما نظمت الحملة ندوات تثقيفية لـ 650 مواطناً، وقدمت الحملة الخدمات الطبية لـ 71 مواطنا ، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة "، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ 6 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ 18 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم، واستخراج قرارات العلاج على نفقة، وإجراء تحاليل لـ 193 مواطناً ما بين معمل الدم معمل الطفيليات، و صرف الدواء بصورة مجانية.



اجراء الكشف الطبي على مريضة



اعضاء القافلة



الكشف الطبي على المرضى



جانب من اجراء الكشف الطبي على مريضة