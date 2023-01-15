تفاصيل طرح قطع الأراضى السكنية فى 4 مدن جديدة.. المتر يبدأ بـ1720جنيها..فيديو

كتبت ريهام الباشا

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول طروحات الأراضى الجديدة من وزارة الإسكان في محافظات سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وتتراوح مساحة قطع الأراضى ما بين 405 أمتار وحتي 635 مترا، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023

وحددت كراسة الشروط ، مبلغ جدية الحجز، 350 ألف جنيه، علي أن يتم استكمال مبلغ 50%، عند التخصيص ، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض عند الاستلام.

أولا: أسعار الأراضى الأكثر تميزا والمدن المطروحة بها



١- عدد القطع المطروحة 425 قطعة .

سعر المتر فى مدينة بني سويف الجديدة 3435 جنيها.

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 3240 جنيها.

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2825 جنيها.

سعر المتر في مدينة أسوان الجديدة 2470 جنيها.

ثانيا: أسعار الأراضى المميزة والمدن المطروحة بها

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة يتراوح بين 1080 وحتي 2140 جنيها.

سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 2805 جنيها.

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2705 جنيها.

سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 2210 جنيها.

ثالثا: أسعار الأراضى المتوسطة والمدن المطروحة بها

سعر المتر في مدينة بنى سويف الجديدة 1720 جنيها.

سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 2015 جنيها.

سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1915 جنيها.

سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 1840 جنيها.