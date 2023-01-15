تجديد حبس قاتل الطالب الجامعى بكفر الشيخ 15 يومًا

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة بوجود مشاجرة بناحية محكمة الأسرة ووجود قتيل.

انتقل رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، وتبين حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وأنه حال تواجد طالب 20 عامًا، طالب بجامعة كفر الشيخ، ويقيم بمركز مطوبس، تعدى عليه شاب حاصل على مؤهل جامعي 22 عامًا ويقيم بمركز الحامول بآلة حديدية تسببت في مقتله.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن تواجد المجني عليه، والمتهم في المشاجرة لمؤازرة المتهم لأحد أقاربه من الطلاب المتشاجرين، وكان المجني عليه تدخل لإنهاء الخلافات وفض المشاجرة بين زملائه فتعدى عليه المتهم بآلة حديدية أسفرت عن إصابته بكسر في قاع الجمجمة ما أدى إلى وفاته.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، و بمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أقر بصحتها للدفاع عن أحد الطلاب المتشاجرين من أقاربه ولا يقصد قتل المجني عليه، جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدُا لصدور قرار بشأنها.

حّرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام وجرى تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها.