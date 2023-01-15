بريطانيا تحظر استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة

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أكدت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفى، أنه سيتم حظر مجموعة من المواد البلاستيكية الملوثة التي تستخدم مرة واحدة.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان على موقعها الإلكتروني السبت - أن الحظر سيشمل الأطباق البلاستيكية والصواني والأوعية وأدوات المائدة وعصي البالونات وأنواع معينة من أكواب البوليسترين وحاويات الطعام، موضحة أنه سيتم تطبيق هذا الحظر اعتبارا من أكتوبر 2023، مما يتيح للشركات الوقت للاستعداد.

وفقًا للتقديرات، تستخدم بريطانيا 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد ومعظمها من البلاستيك، و721 مليون طبق للاستخدام الواحد سنويا، ولكن يتم إعادة تدوير 10% فقط.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أكتوبر القادم لن يتمكن الأشخاص من شراء هذه المنتجات من محل تجاري، وهذا يشمل تجار التجزئة والوجبات السريعة وبائعي المواد الغذائية وقطاع الضيافة.. ويستغرق التلوث البلاستيكي مئات السنين حتى يتحلل ويلحق أضرارًا جسيمة بالمحيطات والأنهار والأرض، كما أنه مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة البيئة "نعلم جميعًا الآثار المدمرة تمامًا للبلاستيك على بيئتنا وحياتنا البرية.. لقد استمعنا إلى الجمهور، وسيواصل حظر البلاستيك الجديد الذي يستخدم مرة واحدة عملنا الحيوي لحماية البيئة للأجيال القادمة".