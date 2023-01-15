الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتعهد بتوفير الحلول لتلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية

شعبان هدية

ـ 20 % فقط من الأموال العالمية تهدف إلى التكيف وتذهب 80 % إلى أنشطة التخفيف

أكد الوزراء الأعضاء فى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن تغير المناخ له تأثير مدمر على الدول الجزرية الصغيرة النامية، ومع هذا أظهرت هذه الدول إرادة سياسية قوية بنفس القدر من خلال تعزيز مساهماتها المحددة وطنياً، واستراتيجيات الطاقة الوطنية للمساعدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارى رفيع المستوى ضمن اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعنوان "تعهدات المناخ للعمل: تضخيم انتقال الطاقة من أجل التنمية المستدامة فى الدول الجزرية الصغيرة النامية".

حيث تم استعراض نتائج مبادرة "منارة الدول الجزرية الصغيرة النامية" التى تقودها الوكالة الدولية، حيث تعمل الوكالة بنشاط مع الجزر الصغيرة من أجل تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتقدم الوكالة المساعدة الفنية، وأكد المشاركون أن تحقيق الأهداف يعتمد بشكل كبير على الانتقال الناجح إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتحليل بيانات الطاقة والإحصاءات، وتطوير مؤشرات التقدم للدول الجزرية الصغيرة النامية.

تسهيل الوصول إلى التمويل المناخى

وتم أثناء الاجتماعات التى تتم ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبى للاستدامة الذى بدأ أمس السبت ويستمر حتى 19 يناير الجاري، حيث ناقش رؤساء الدول والوزراء وصناع القرار فى مجال الطاقة من الجزر الصغيرة، استراتيجيات لتسهيل الوصول إلى التمويل المناخى لاستثمارات التحول فى مجال الطاقة، فى الفترة التى تسبق مؤتمر COP28 لتسريع انتقال الطاقة النظيفة فى الدول الجزرية الصغيرة، كما تم مناقشة تحديث مبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية نحو تحقيق مسار ساموا واتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.

مبادرة المنارات

أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التزام الوكالة بتوفير حلول مصممة لتلبية الاحتياجات والظروف الفريدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وأشار إلى أن مبادرة المنارات تدعم الدول الجزرية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، بما فى ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها ، المساعدة الفنية، وبناء القدرات، والمشورة السياسية والتنظيمية، وإمكانية تمويل المشروع والتسهيل والوصول إلى التمويل، والنقل، وقطاعات الاستخدام النهائى الأخرى. كما أشاد المدير العام بالمساهمة الحاسمة التى قدمتها الدول الشريكة التى تتعاون بشكل وثيق مع أيرينا فى تزويد الدول الجزرية الصغيرة النامية بالمساعدة المتخصصة اللازمة.

وترأس سورانجيل إس ويبس جونيور، رئيس بالاو، الاجتماع الوزاري، وأكد أن بالاو -إحدى الدول الجزرية الصغيرة- تهدف إلى تحقيق الاستقلال فى مجال الطاقة بهدف تحقيق 45 % من الطاقة المتجددة فى السنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه سلط سياوسى سوفاليني، رئيس وزراء تونجا، الضوء على الحاجة الملحة للتكيف مع المناخ، وقال: إن 20 % فقط من الأموال العالمية تهدف إلى التكيف، بينما يذهب 80 % إلى أنشطة التخفيف فى البلدان النامية الأكبر.

بناء إجماع عالمى حول الطموح المناخى

فيما دعا الدكتور ماجد السويدي، مدير عام COP28، الشركاء وأصحاب المصلحة إلى بناء إجماع عالمى حول الطموح المناخي، على أهمية العمل المناخى العاجل فى الدول الصغيرة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

ومن جانبه، أشاد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيادة الدول الجزرية الصغيرة النامية لجهودها فى النهوض بالعمل المناخى والمثابرة فى إقناع المجتمع الدولى بأن الخسائر والأضرار ليست مجرد قضايا للنقاش فحسب ، بل تتطلب أيضًا اتخاذ إجراءات.

وتم تقديم عرض تقديمى عن تنفيذ مبادرة منارة الدول الجزرية الصغيرة النامية ، واتفاق الطاقة بين تحالف الدول الجزرية الصغيرة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، وأهداف مسار ساموا.