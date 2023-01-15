المشدد 6 سنوات لخياط ضُبط بحوزته 15 قطعة حشيش ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم في قضية متاجرة بجوهر الحشيش المخدر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر أكتوبر لعام 2022 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها "م أ م ف"، ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل خياط، أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد في هذه القضية والذي أكد بأنه حال ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات تحوي الماده الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيها، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية.