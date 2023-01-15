القبض على متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بأسلوب انتحال الصفة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالتردد على دائرة القسم منتحلاً صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم لدى الجهات الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كارنيه بإسمه مثبت به صفة وظيفية بإحدى الجهات الحكومية "مزور" - بطاقة رقم قومى "مزورة")، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأسلوب "انتحال الصفة " من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتواصل مع ضحاياه عبر ذات الصفحة .

كما اعترف بارتكابه عدد (3) وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضاف بتحصله على هاتفى محمول من (موظف "بإحدى الشركات" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) عقب إيهامه بقدرته على نقله لشركة أخرى، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية والتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع وأضاف بإصطناع بطاقة الرقم القومى والكارنية المضبوطان بحوزته من خلال برامج تعديل "فوتو شوب" على هاتفه المحمول ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (عدد من شهادات الدكتوراه الفخرية منسوب صدورها لبعض الجامعات - عدد 2 لعبة أطفال على شكل جهاز لاسلكى – عدد من الشعارات الخاصة بأحد الجهات الحكومية) وإعترف باستخدام المضبوطات المشار إليها فى النصب على عملائه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.