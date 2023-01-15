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القبض على المتهم بقتل شخص والتخلص من جثته بمجرى مائى بالدقهلية

الأحد، 15 يناير 2023 01:01 م
القبض على المتهم بقتل شخص والتخلص من جثته بمجرى مائى بالدقهلية جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من "أحد الأشخاص" بغياب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) عقب خروجه للعمل على دراجة نارية "تروسيكل".
 
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية إلى أن وراء غياب المذكور (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالتعدى على المتغيب بسلاح أبيض "سكين" وفأس مما أودى بحياته، وإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وتم بإرشاده العثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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