الشباب والرياضة بالغربية تنفذ أولى خطة إخلاء المديرية ضمن المشروع "صقر 111"

الغربية مصطفى عادل

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالغربية أولى عمليات نموذج المحاكاة لإخلاء مبنى المديرية تحت إشراف يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وبحضور الدكتور عبده أبو طالب وكيل مديرية الرياضة، وذلك ضمن المشروع العملي صقر111 لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر تنفيذة بمحافظة الغربية.

من جانبه أشاد وكيل الوزارة بهذه الخطوة الهامة التي تهدف لتجنب حدوث الكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما أشاد بوعي المشاركين في التجربة وحسن الأداء والتنظيم الجيد لنموذج المحاكاة ،موجهًا بإستمرار التدريب لتقليل الوقت المخصص للإخلاء حال حدوث الكارثة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التجربة تأتى فى إطار حرص المسؤولين بالدولة على وضع استراتيجية عامة للاستعداد الجيد تحسباً لحدوث أزمات أو كوارث.

حيث وضعت المديرية خطة لإخلاء المبنى بمشاركة مسئولي الأزمات والأمن، حيث تم خلال التجربة تشغيل الإنذار ، فتح البوابات الأمامية للمبنى ،فصل الكهرباء عن المبنى والتأكد من عدم وجود أى شخص محتجز بالمصعد أو بالأدوار العليا، نزول جميع المتواجدين من البوابة الرئيسية.

كما أكد وكيل الوزارة على قيام المديرية بوضع خطة مسبقة لكيفية التعامل مع حدوث أى أزمة، تبدأ من تشغيل الإنذار بجميع المبنى، فتح جميع البوابات الخاصه بالمبنى، فصل التيار الكهرباء عن المبنى، نزول جميع المتواجدين بالأدوار العليا من خلال الدرج وعدم استخدام المصعد وذلك بفصل الكهرباء، خروج الجميع والتجمع خلف النقطة المحددة.