اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة السقالة فى الغردقة دون إصابات

الأحد، 15 يناير 2023 11:53 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة السقالة فى الغردقة دون إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، علي حريق شب بشقة سكنية بميدان العروسة بالغردقة، دون وجود مصابين أو أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السقالة، وتحديدا بالقرب من ميدان العروسة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر بالبلاغ .

 

علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كذلك سيارات من مرفق إسعاف البحر الأحمر تحسبا لوجود مصابين، وتبين عدم وجود مصابين جراء الحريق.

 


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